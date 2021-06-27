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27 июня 14:30
автор: Александр Бойченко

Российский сенатор Пушков выступил против VAR-системы

Система видеопомощи арбитрам впервые стала применяться на крупных турнирах начиная с Кубка Конфедераций 2017 года.

Российский сенатор Алексей Пушков осудил современный футбол, проведение чемпионатов за использование системы видеопомощи судьям (VAR).

По его словам, видеопоказы и технологии лишили игру красоты, команду - заслуженных целей, а судей - их профессионального выбора. Он отметил, что судьи стали статистами в трусах, которые «ничего существенного не решают», поскольку все решают «невидимые телеметристы, которые вычисляют эти миллиметры», - передает «МК-Спорт».

Напомним, VAR применяется так же на Чемпионате Европы- 2020 года.

источник: МК-Спорт
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