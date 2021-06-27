Российский сенатор Пушков выступил против VAR-системы

Российский сенатор Алексей Пушков осудил современный футбол, проведение чемпионатов за использование системы видеопомощи судьям (VAR).

По его словам, видеопоказы и технологии лишили игру красоты, команду - заслуженных целей, а судей - их профессионального выбора. Он отметил, что судьи стали статистами в трусах, которые «ничего существенного не решают», поскольку все решают «невидимые телеметристы, которые вычисляют эти миллиметры», - передает «МК-Спорт».

Напомним, VAR применяется так же на Чемпионате Европы- 2020 года.