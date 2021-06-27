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27 июня 16:33
автор: Александр Поволоцкий

Болельщик: На матче ЛФЛ, во время которого умер игрок, не было врачей, скорая ехала полчаса

С футболистом произошло то же самое, что и с игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном.

Болельщик, который находился на трибуне в момент смерти футболиста в матче ЛФЛ, рассказал подробности инцидента.

«Сознание Максим потерял спустя пять минут после начала матча. Особой жары в тот день не было. Я находился на трибуне и видел, как всё произошло: Максим бежал по полю, остановился и резко упал на бок — потерял сознание. Судья остановил матч, и игроки пытались оказать первую медицинскую помощь. Врачей на матче не было, пришлось вызывать скорую помощь. Спустя 30 минут приехала бригада скорой помощи, они вкололи Максиму адреналин, но этого оказалось мало. Позже приехала реанимация и пыталась помочь», — приводит Sport24 слова Андрея Беляева.

Напомним, что 26 июня в матче ЛФЛ Юго-Западной лиги Москвы умер футболист.

Ранее президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов заявил, что первую необходимую помощь игрок получил от медиков, находящихся на поле, пока ехал реанимобиль.

источник: Sport24.ru
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