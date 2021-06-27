Путин поручил правительству РФ помочь Катару в организации ЧМ-2022

Опубликованы поручения президента РФ Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума.

Документ размещен на сайте Кремля.

Глава государства поручил правительству при участии оказать содействие Катару в подготовке чемпионата мира 2022 года.

«Правительству Российской Федерации при участии администрации президента Российской Федерации оказать содействие заинтересованным органам и организациям в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2022 года. Доклад – до 1 декабря 2021 г., далее – один раз в полгода», — говорится в документе.

Добавим, что чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.