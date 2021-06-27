СМИ: «Барселона» планирует расстаться с Гризманном

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть клуб в нынешнее трансферное окно.

Как сообщает издание Marca, некоторые представители совета директоров испанской команды не видят необходимость сохранения 30-летнего француза. «Барселона» испытает финансовые проблемы, которые вызваны коронавирусом. Продажа Гризманна помогла бы клубу сэкономить на зарплате. Каталонская команда рассчитывает выручить за нападающего не менее 120 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Гризманн провел 36 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач.