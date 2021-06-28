Варга сообщил, что «Кристал Пэлас» хотел купить Соболева

Футбольный агент Шардор Варга сообщил, что клуб английской премьер-лиги интересовался нападающим «Спартака» и сборной России Александром Соболевым.

«К сожалению, в прошлом ко мне часто обращались из Европы по поводу российских игроков. Теперь звонков все меньше и меньше. Последняя конкретная история - «Кристал Пэлас» хотел забрать Соболева, но до переговоров не дошло », - цитируются слова Варги на сайте телеканала «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Соболе провел 22 матча в РПЛ и отметился 14 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.