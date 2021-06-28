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28 июня 12:48
автор: Александр Бойченко

Алексей Березуцкий: Хочу добиться того, чтобы футболисты сами контролировали игру

Алексей Березуцкий комментирует первые недели своей работы исполняющим обязанности ЦСКА.

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат товарищеского матча с австрийским клубом Капфенберг (1:0).

Я хочу, чтобы игроки сами контролировали игру. Если вы заметили, я не кричу со скамейки. Может, закричу, когда начнутся официальные матчи, не знаю. Но я точно знаю, что даже два центральных защитника не всегда могут перекричать друг друга, и никто не слышит тренера со стороны. Я, конечно, очень хочу их исправить во время встречи, но желаю, чтобы они научились управлять игрой самостоятельно, потому что наш тренерский штаб не сможет выйти на поле в официальном матче. Это должно исходить от них », - сказал Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.

Напомним, в июне ЦСКА отправил в отставку главного тренера ЦСКА Ивицу Олича и назначил исполняющим обязанности Алексея Березуцкого. На данный момент армейцы продолжают готовиться к сезону в Австрии.

источник: ПФК ЦСКА
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