Саутгейт сообщил, что говорить о его новом контракте бессмысленно

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отказался говорить о своем будущем на Евро-2020.

«Я всегда думал, что говорить о контракте бессмысленно, пока ты не закончишь выступление на турнире и не увидишь ситуацию с более ясной точки зрения.

Я очень ценю поддержку руководства. Если бы не она, появилось бы много других историй, так что я ей благодарен. Я реалист, сосредоточен на настоящем и делаю все возможное, чтобы мы успешно выступили на турнире», - цитирует Goal Саутгейта.

Действующий контракт 50-летнего специалиста со сборной Англии действует до лета 2022 года.