Алексей Березуцкий: Мне все равно на субординацию, главное - красивый футбол

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о системе поощрений и штрафов, действующих на сборах московской команды.

Что касается системы штрафов, то в клубе она есть. Но, что удивительно, на этом сборе не было ни одного инцидента, из-за которого кто-то мог получить серьезный штраф. Это даже не было близко. Были недочеты, мелкие нарушения, но на первых сборах я решил никого не штрафовать, потому что не объявлял об этом. В первый день второго сбора игроки все услышат и узнают. Что касается цепочки подчинения, то здесь проблем нет. Меня не волнует, как они меня называют. Главное - хорошо играть в футбол », - сказал Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.

Напомним, что сезон в РПЛ стартует 23 июля.