Игрок ЛФЛ: Футболисты нередко безответственно относятся к своему здоровью

Основатель клуба «Легион» любительской футбольной лиги (ЛФЛ), в настоящее время игрок команды «Кила» Александр Седов, выступающий в лиге с 2001 года, заявил в интервью «Газете.Ru», что проблемы со здоровьем игроков во время матчей иногда возникают из-за их собственной безответственности.

«Наверное, это не касается умершего парня, но люди часто не следят за своим здоровьем и не проходят медицинские обследования.

Кроме того, некоторые могут прийти на утренний матч ЛФЛ после бурного вечера, если не ночи. От них исходит запах паров, и понятно, что все это не способствует лучшей работе сердца. И это делают вполне взрослые люди», - отметил Седов.