Олег Саленко: Мой рекорд на чемпионатах мира побьет только мой сын

Экс-форвард сборной России Олег Саленко вспомнил свой рекорд по голам в одном матче, установленный на чемпионате мира 1994 года в США.

«Повторить или побить мой рекорд 27-летней давности сможет только мой второй сын Роман. В мае ему исполнилось 16 лет, играет на позиции форварда или под нападающими в клубе «Диназ» из города Вышгорода Киевской области. Это дочерняя команда киевского «Динамо». Если когда-нибудь он забьет пять мячей в одном матче на мундиале, это будет история, достойная кинофильма. Тогда я могу спокойно отдыхать», — цитирует рекордсмена «РБ-Спорт».

Напомним, что в матче группового этапа против Камеруна нападающий забил пять голов. Данное достижение до сих пор никто не может повторить.

Добавим, что Саленко стал лучшим бомбардиром ЧМ-1994 вместе с болгарином Христо Стоичковым.