Яремчук может перейти в лондонский «Арсенал»

Нападающий сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук может продолжить карьеру в «Арсенале».

Как сообщает Voetbal Belgie, лондонский клуб готов заплатить за 25-летнего форварда 25 миллионов евро. Кроме того, Яремчуком интересуются итальянские «Рома», «Милан», а также несколько немецких клубов.

Отмечается, что контракт нападающего с «Гентом» действует до 2025 года.

Напомним, что сегодня в 1/8 финала чемпионата Европы сборная Украины сыграет с командой Швеции в Глазго.