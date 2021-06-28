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28 июня 16:23
автор: Александр Поволоцкий

Яремчук может перейти в лондонский «Арсенал»

На Евро-2020 украинец провел три матча, в которых забил два гола.

Нападающий сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук может продолжить карьеру в «Арсенале».

Как сообщает Voetbal Belgie, лондонский клуб готов заплатить за 25-летнего форварда 25 миллионов евро. Кроме того, Яремчуком интересуются итальянские «Рома», «Милан», а также несколько немецких клубов.

Отмечается, что контракт нападающего с «Гентом» действует до 2025 года.

Напомним, что сегодня в 1/8 финала чемпионата Европы сборная Украины сыграет с командой Швеции в Глазго.

источник: Voetbal Belgie
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