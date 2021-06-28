Михаил Гершкович: Техкомитет может только рекомендовать исполкому РФС прекратить работу с тренером

Экс-наставник сборной России Михаил Гершкович рассказал как технический комитет РФС будет обсуждать выступление национальной команды на Евро-2020 и работу главного тренера Станислава Черчесова.

«Сначала с докладом выступит Станислав Черчесов, потом будут другие вопросы. Есть регламент: технический комитет может рекомендовать исполкому РФС назначить или прекратить работу с тренером. Но только рекомендовать: финальное решение мы не выносим. У нас будет обмен мнениями, но должность главного тренера сборной России – прерогатива руководителей и исполкома РФС. Часто ли исполком РФС прислушивается к советам комитета? Вообще техком – серьёзный орган, как правило, к его рекомендациям прислушиваются», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Напомним, что сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе В и покинула чемпионат Европы-2020.