Митрюшкин подписал контракт с дрезденским «Динамо»

Дрезденское «Динамо» подписало контракт с российским вратарем Антоном Митрюшкиным.

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, соглашение с 25-летним голкипером рассчитано до 30 июня 2022 года. «Динамо» начнет сезон-2021/2022 во второй Бундеслиге.

Добавим, что Митрюшкин ранее принадлежал «Фортуне» из Дюссельдорфа, но не провел за команду ни одного официального матча.

Напомним, что за дрезденский клуб с 1993 по 1995 годы выступал другой российский вратарь, нынешний главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.