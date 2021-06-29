Сборная Швейцарии пробилась в четвертьфинал крупного турнира впервые за почти 70 лет

В 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Швейцарии обыграла команду Франции - 3:3 (по пенальти 5:4).

Единственным, кто не реализовал пенальти, оказался французский нападающий Килиан Мбаппе. Его удар отразил вратарь швейцарцев Ян Зоммер.

Таким образом, Швейцария впервые за 67 лет вышла в четвертьфинал крупного турнира. В последний раз они добирались до данной стадии в 1954 году, когда сумели пробиться в 1/4 финала чемпионата мира, где проиграли Австрии (5:7).

Напомним, что в следующей стадии Евро-2020 команда Владимира Петковича сыграет со сборной Испании. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.