Джака признан лучшим игроком матча Франция - Швейцария в 1/8 финала Евро-2020

В 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Швейцарии обыграла команду Франции - 3:3 (по пенальти 5:4).

Единственным, кто не реализовал пенальти, оказался французский нападающий Килиан Мбаппе. Его удар отразил вратарь швейцарцев Ян Зоммер.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник Гранит Джака. Хавбек лондонского «Арсенала» отметился результативной передачей на Марио Гаврановича, который сравнял счет на 90-й минуте, переведя игру в дополнительное время.

Таким образом, в 1/4 финала Евро-2020 команда Владимира Петковича сыграет со сборной Испании. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.