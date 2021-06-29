Аргентина разгромила Боливию на Кубке Америке, Месси оформил дубль и голевую передачу

В пятом туре группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Боливии со счетом 4:1.
Форвард аргентинцев Лионель Месси сделал дубль и оформил результативную передачу. Также по голу забили Алехандро Гомес и Лаутаро Мартинес.
Боливийца ответили мячом в исполнении Эрвина Сааведра.
Таким образом, Аргентина с десятью очками после четырех матчей заняла первое место в группе А. За ней находятся Уругвай (семь очков, четыре игры), Парагвай (шесть, четыре), Чили (пять, четыре) и Боливия (ноль, четыре).
источник: «Советский спорт»