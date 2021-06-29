Аргентина разгромила Боливию на Кубке Америке, Месси оформил дубль и голевую передачу

Такой футбол можно смотреть вечно! Как Испания пропустила три гола от Хорватии, забила пять — и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Испании упустила перевес в два мяча в основное время матча 1/8 финала чемпионата Европы, но в овертайме дожала хорватов (5:3) - и теперь едет в Санкт-Петербург.