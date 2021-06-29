Месси установил рекорд по количеству игр за сборную Аргентины

В пятом туре группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Боливии со счетом 4:1.

Форвард аргентинцев Лионель Месси сделал дубль и оформил результативную передачу. Для нападающего эта игра стала 148-й за национальную команду. Таким образом, Месси установил рекорд по числу матчей в сборной. Ранее он делил это достижение с Хавьером Маскерано.

Напомним, что Лионель вызывается в сборную Аргентины с августа 2005 года. С тех пор форвард забил 73 гола и отдал 53 результативные передачи.

Добавим, «альбиселесте» с десятью очками после четырех матчей заняла первое место в группе А. За ней находятся Уругвай (семь очков, четыре игры), Парагвай (шесть, четыре), Чили (пять, четыре) и Боливия (ноль, четыре).