«Это фантастика спорта». Фазель - о победе Швейцарии над Францией в рамках Евро-2020

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал победу сборной Швейцарии над командой Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Напомним, что швейцарцы сумели отыграться, проигрывая 1:3, сравняв счет на 90-й минуте. В серии послематчевых пенальти они оказались точнее - 5:4.

«Это фантастика спорта. Проигрывать 1:3 и совершить такой камбэк - это чистые эмоции, которые дает только спорт. Когда играешь против чемпионов мира, делаешь счет 3:3, еще недавно проигрывая в два мяча, то мотивация у команды колоссальная. Конечно, без удачи не обойтись, сборная Швейцарии заслужила этот успех», - приводит слова Фазеля «МК_Спорт», ссылаясь на ТАСС.

Добавим, что в следующей стадии Евро-2020 команда Владимира Петковича сыграет со сборной Испании. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.