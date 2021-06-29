Президент Швейцарии прокомментировал победу сборной страны над Францией на Евро-2020

Президент Швейцарии Ги Пармелен поздравил национальную команду с выходом в четвертьфинальную стадию чемпионата Европы-2020.

Напомним, что швейцарцы сумели отыграться, проигрывая 1:3, сравняв счет на 90-й минуте. В серии послематчевых пенальти они оказались точнее - 5:4.

«Какая игра! Я поздравляю сборную Швейцарии по футболу с великой победой над чемпионами мира. Так и продолжим!» - приводит слова Пармелена RT, которые он опубликовал в Twitter.

Добавим, что в следующей стадии Евро-2020 команда Владимира Петковича сыграет со сборной Испании. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.