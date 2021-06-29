Германии запретили тренироваться на стадионе «Уэмбли» перед матчем с Англией на Евро-2020

Сборной Германии запрещают проводить тренировочные занятия на стадионе «Уэмбли» в Лондоне перед матчем с Англией в 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает Sky Sports News.

Как информирует «Профиль», причину запрета в Футбольной ассоциации Англии (FA) объяснили тем, что из-за плохой погоды покрытие испортилось. Также подготовку на стадионе запретили национальным командам Италии и Австрии. Они сразятся на «Уэмбли» уже в субботу, 3 июня.

Отмечается, что в связи с образовавшимся форс-мажором, сборной Германии пришлось перенести тренировку на свою базу в Херцогенаурахе, за несколько часов до вылета в Лондон. Положением не остались довольны немецкие СМИ. Они считают, что решение FA – это скандал, так как у хозяев поля оказалось несправедливое преимущество.

В пресс-службе Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не увидели нарушений в решении Великобритании. Они отметили, что по прогнозам синоптиков в течение ближайших 48 часов в Лондоне пройдут сильные дожди с грозами.

Напомним, матч Англия - Германия пройдет сегодня, 29 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.