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29 июня 07:55
автор: Степан Шереметьев

Каждый десятый финский болельщик вернулся из России с COVID-19

В Санкт-Петербурге сборная Финляндии принимала участие в Евро-2020.

Около 300 граждан Финляндии сдали положительный тест на коронавирус после возвращения из России. Об этом сообщает «МК-Спорт».

Как сообщает издание Yle, оказалось, что каждый десятый финский болельщик вернулся из Санкт-Петербурга с коронавирусом. Теперь Минздрав страны рекомендовал жителям страны воздержаться от поездок в РФ.

Отмечается, что в Финляндии уже могут ввести локдаун после возвращения футбольных фанатов с Евро-2020 в Петербурге. Все зависит от того, смогут ли финны отследить цепочку заражений и выявить первого заболевшего. Это необходимо для предотвращения распространения вируса.

Помимо этого финские специалисты выясняют, заразились ли прибывшие дельта-штаммом. Окончательно это прояснится через неделю.

источник: МК-Спорт
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