Константин Генич: Не хочу, чтобы англичане с такой скучной и сухой игрой добрались до финала

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Англии и Германии.

«Англичане умеют сушить игру, заставлять соперника действовать в невыгодной для него манере, но я в этой паре отдам небольшое преимущество сборной Германии. Мой прогноз – Германия не проиграет. Интуиция подсказывает мне, что немцы не проиграют. Мне очень бы не хотелось, чтобы англичане с такой скучной и сухой игрой добрались до финала», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Встреча состоится сегодня, 29 июня в Лондоне на сталионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Добавим, что победитель этой пары в 1/4 финала встретится с лучшим из противостояния Швеция - Украина.