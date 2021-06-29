Дидье Дешам: Мы сделали все для победы, но затем мы показали слабость, что для нас непривычно

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал вылет своей команды из чемпионата Европы-2020.

Напомним, что швейцарцы сумели отыграться, проигрывая 1:3, сравняв счет на 90-й минуте. В серии послематчевых пенальти они оказались точнее - 5:4. Единственным, кто не реализовал одиннадцатиметровый, оказался французский нападающий Килиан Мбаппе. Его удар отразил голкипер Ян Зоммер.

«Мы сделали все, что нам было необходимо, чтобы повести со счетом 3:1, но затем мы показали слабость, что для нас непривычно. Проигрывать по пенальти всегда жестоко для команды. Килиан Мбаппе невероятно грустен, как и все футболисты, но никто не может расстраиваться из-за него. Он взял на себя ответственность за пятый пенальти», - приводит слова специалиста RT, ссылаясь на официальный сайт УЕФА.

Таким образом, в 1/4 финала Евро-2020 Швейцария сыграет со сборной Испании. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.