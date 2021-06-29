«Мы написали историю своей футбольной нации». Джака - о победе над Францией на Евро-2020

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал победу своей команды над Францией (3:3, 5:4 пен.) в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

«Это невероятно! Нынешней ночью мы вписали свои имена в историю и очень этим горды. Мы написали историю своей футбольной нации. В 1/4 финала нас ждёт сборная Испании. Будет тяжело, однако пока мы мечтаем о большем», - приводит слова футболиста RT, ссылаясь на официальный сайт УЕФА.

Напомним, что швейцарцы сумели отыграться, проигрывая 1:3, сравняв счет на 90-й минуте. В серии послематчевых пенальти они оказались точнее - 5:4. Единственным, кто не реализовал одиннадцатиметровый, оказался французский нападающий Килиан Мбаппе. Его удар отразил голкипер Ян Зоммер.

Таким образом, в 1/4 финала Евро-2020 Швейцария сыграет со сборной Испании. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.