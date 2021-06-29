Юрий Семин: У сборной Украины есть все шансы пройти Швецию

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Швеции и Украины.

«У подопечных Андрея Шевченко была целая неделя на подготовку. Думаю, за это время они успеют набрать форму. В команде собраны молодые достаточно талантливые ребята. Уверен, в 1/8 финала мы увидим совсем другую Украину. По крайней мере, у них есть потенциал для дальнейшего развития. Времени-то с тех пор прошло немного.

Мне кажется, внутри коллектива сложилась отличная атмосфера. У «жовто-блакитных» есть все шансы пройти Швецию», - приводит слова специалиста RT.

Встреча состоится сегодня, 29 июня в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что победитель этой пары в 1/4 финала турнира сыграет с лучшим из противостояния сборных Англии и Германии.