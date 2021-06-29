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29 июня 09:01
автор: Степан Шереметьев

«Не надо ни на кого показывать пальцем. Виноваты все». Льорис - о поражении от Швейцарии на Евро

Единственным, кто не реализовал одиннадцатиметровый, оказался французский нападающий Килиан Мбаппе.

Вратарь сборной Франции по футболу Уго Льорис прокомментировал поражение своей команды от Швейцарии (3:3, 4:5 пен.) в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Напомним, что швейцарцы сумели отыграться, проигрывая 1:3, сравняв счет на 90-й минуте. В серии послематчевых пенальти они оказались точнее - 5:4.

«Что касается нереализованного послематчевого пенальти от Мбаппе, то мы вместе и побеждаем, и проигрываем. И все вместе несем ответственность за то, что вылетели с турнира. Не надо ни на кого показывать пальцем. Нам пришлось иметь дело с травмами, но в любом случае это нас не оправдывает.

При счете 3:1 мы должны были доводить дело до победы. Однако это футбол, за это его и любят. В то же время футбол умеет ранить. Сейчас нам очень больно. Мы отдали игре все, оставили на поле все силы. Пенальти - это лотерея, нам не повезло. Теперь надо попробовать справиться с этой болью», - приводит слова голкипера RT, ссылаясь на BeIN.

Льорис стал рекордсменом ЧЕ по пробитым пенальти в его ворота.

Таким образом, в 1/4 финала Евро-2020 Швейцария сыграет со сборной Испании. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

источник: «RT на русском»
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