Евро-2020 установил рекорд результативности

На чемпионате Европы-2020 обновлен рекорд по забитым голам в истории турнира. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Отмечается, что всего команды отличились 118 раз. Рекордным 109-м голом на Евро-2020 стал мяч хорвата Мислава Оршича. Он отличился во встрече 1/8 финала с Испанией (3:5 д.в.).

Напомним, предыдущий рекорд в 108 голов был установлен на европейском первенстве-2016. До внедрения формата с 24 сборными в 2016 году самым результативным был турнир 2000 года. На нем команды отличились 85 раз.

Помимо этого, нынешний турнир установил рекорд и по среднему количеству голов за один матч со времен введения группового турнира в 1980 году. В среднем на Евро-2020 забивается по 2,81 мяча. До введения групповой стадии Больше всех забивали на Евро-1976 - по 4,75 гола за матч.