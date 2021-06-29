СМИ: Дриусси может перейти в «Кальяри»

Итальянский «Кальяри» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Себастьяну Дриусси. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, сардинцы контактировали с сине-бело-голубыми по поводу 25-летнего аргентинца. Отмечается, что «Зенит» требует за футболиста семь миллионов евро. Сам футболист готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в чемпионат Италии.

Напомним, что Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 137 матчей, забил 24 гола и отдал 22 результативные передачи.