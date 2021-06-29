«Вчера носили на руках, сегодня готовы разорвать». Салихова - о критике в адрес Мбаппе

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразила мнение о критике в адрес форварда сборной Франции Киллиана Мбаппе за нереализованный одиннадцатиметровый удар в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 со Швейцарией (3:3, по пенальти 4:5).

«Вчера носили на руках, сегодня готовы разорвать из-за одной ошибки. На каждом турнире кто-то из великих не забивает. Это всего лишь часть шоу, футбол никогда не приедается», - написала Салихова в своем телеграм-канале.

Таким образом, в 1/4 финала Евро-2020 Швейцария сыграет со сборной Испании. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.