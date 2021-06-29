Шандор Варга: Венгер контактировал со «Спартаком», но Цорн отменил встречу

Футбольный агент Шандор Варга, являющийся другом бывшего тренера «Арсенала» Арсена Венгера, рассказал, почему француз не возглавил ни один из российских клубов.

«Арсен всегда с симпатией относился к России. Несколько раз мог оказаться в РПЛ. В «Зените», например, но тогда в последний момент Фурсенко сказал, что они решили выбрать Семака. И, слава богу, считаю, это очень правильное назначение.

Также Венгер встречался с Кикнадзе по поводу «Локомотива», но что-то его не устроило в итоге. Со «Спартаком» были контакты, правда Томас Цорн отменил встречу», - приводит слова Варги «Матч ТВ».

Напомним, что Венгер покинул лондонский «Арсенал» в 2018 году. На данный момент специалист работает в ФИФА и экспертом на телевидении.