«Уход Гончаренко стал сюрпризом». Натхо - о тренерских перестановках в ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Бибрас Натхо выразил мнение о нестабильном положении московского клуба.

«Уход Виктора Гончаренко стал для меня сюрпризом. Казалось, что он справляется со своими обязанностями. Он поднял команду после того, как многие опытные игроки ее покинули. ЦСКА продолжал играть в Лиге чемпионов, показал хороший сезон в России, но потом что-то пошло не так.

Сейчас ситуация непростая. Тренеры меняются, еврокубков нет впервые спустя много лет. Это сложно принять, но иногда такое бывает, когда происходят изменения. Сейчас ЦСКА пробует взять новых игроков и построить новую команду. Иногда это получается, иногда - нет», - приводит слова футболиста Sport24.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестую позицию в РПЛ и впервые за 20 лет не пробился в еврокубки. Пришедший вместо Гончаренко Ивица Олич в межсезонье был уволен с поста главного тренера армейцев. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Алексей Березуцкий.

Напомним, что Натхо выступал за красно-синих с 2014 по 2018 год. Всего он провел за команду 142 матча, забил 28 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе ЦСКА израильтянин становился чемпионом России в 2016 году.