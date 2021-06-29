Нобель Арустамян: Отставка Черчесова сидит в умах боссов нашего футбола

Журналист Нобель Арустамян заявил, что отставка главного тренера сборной России Станислава Черчесова вполне реальна после неудачного выступления команды на чемпионате Европы-2020.

«Уже сейчас руководство РФС обсуждает тему тренера сборной. Она не мертворожденная и не искусственная - нет, она и правда сидит в умах боссов нашего футбола. Насколько мне известно, некоторые члены исполкома дадут весьма категоричную оценку выступлению России на Евро - и конкретно работе Черчесова.

Это заседание может стать решающим для тренера. Оцениваю вероятность отставки Черчесова как реальную. Полемика на этот счет в РФС есть, но еще раз повторим: история точно на повестке дня, а разнообразные консультации ведутся. Главное на сегодня сомнение - кто должен стать преемником Черчесова в сборной России. Ясности на этот счет пока нет», - написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Напомним, что сборная России на Евро-2020 в группе В заняла последнюю позицию и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Команда Черчесова одержала победу над Финляндией (1:0), а также потерпела по одному разгромному поражению от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).