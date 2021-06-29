«Тедеско - идеальный вариант для cборной». Салихова предложила кандидата вместо Черчесова

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает Доменико Тедеско подходящим вариантом на смену главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Напомним, что национальная команда на Евро-2020 в группе В заняла последнюю позицию и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Команда Черчесова одержала победу над Финляндией (1:0), а также потерпела по одному разгромному поражению от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

«Доменико Тедеско - идеальный вариант для cборной.

Не понимаю тех, кто „топит“ за Бердыева. Он уже несколько лет не тренирует, а надо быть в тонусе всегда», - написала Салихова в своем телеграм-канале.

Добавим, что Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. В минувшем сезоне немецкий специалист привел команду ко второму месту в чемпионате России.