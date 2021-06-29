«Буду болеть за Украину!». Боярский - о матче со Швецией на Евро-2020

Народный артист России Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Швеции и Украины.

«Буду болеть за Украину! Предстоит интересная игра с равным соперником. И мне кажется у украинцев больше мотивации. Кто выиграет? Украина, психологически я на их стороне», - приводит слова Боярского «СЭ».

Встреча состоится сегодня, 29 июня в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что победитель этой пары в 1/4 финала турнира сыграет с лучшим из противостояния сборных Англии и Германии.