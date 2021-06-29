Семак прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о выступлении сборной России на чемпионате Европы-2020.

Напомним, что национальная команда одержала победу над Финляндией (1:0), а также потерпела по одному разгромному поражению от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

«До финальной части Евро-2020 могли многие предположить, что с бельгийцами будет сложно, они объективно сильнее. Финляндию нужно было обыгрывать - так и произошло.

Что касается датчан, то здесь и фактор чужого поля, и они оказались более удачливыми, если говорить по первому тайму. Достаточно равная игра, наши неплохо смотрелись, могли забить, но пропустили. В концовке сложно было рассчитывать на положительный результат.

Дальше включилась разница: кто-то с тремя очками вышел, но у нас, к сожалению, разница не позволила включиться в борьбу, чтобы выйти в следующий этап», - приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».