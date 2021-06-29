«Химки» договорились о продлении контракта с Глушаковым

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» договорились о продлении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«С Денисом все хорошо, мы в ближайшее время окончательно подпишем. Уже последние обсуждения прошли, мы обо всех деталях договорились, остались только бюрократические моменты. Можно сказать, что уже все подписано, другого пути у нас нет. Будем наслаждаться игрой Дениса в составе «Химок», - приводит слова Терюшкова «СЭ».

Напомним, что Глушаков выступает за подмосковный клуб с октября 2020 года. В минувшем сезоне 34-летний футболист провел за команду 17 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. По итогам чемпионата России «Химки» финишировали на восьмом месте, набрав 45 очков.