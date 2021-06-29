Бибрас Натхо: В российском футболе нет никого, кто соответствует уровню Головина

Экс-полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо прокомментировал уровень игры хавбека «Монако» и сборной России Александра Головина.

«В ЦСКА сейчас нет ребят, которые хотя бы примерно достигли уровня Саши. Он был лучшим, это человек с огромнейшим потенциалом. Меня в нем подкупали невероятный талант и работоспособность. В ближайшие годы Саша еще будет расти. Даже во всём российском футболе нет никого близко похожего на него по уровню. Первый сезон в «Монако» был для него сложным. Но под конец он раскрылся, становясь с каждым матчем всё лучше и лучше. Думаю, ещё год-два ему стоит провести в «Монако», — цитирует израильтянина Sport24.

Добавим, что Натхо и Головин выступали вместе за ЦСКА с 2014 по 2018 годы.

В минувшем сезоне россиянин провел за «Монако» 21 матч, в которых забил пять мячей и отдал девять результативных передач.