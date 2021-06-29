Полузащитник Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что новое соглашение с 36-летним бразильцем рассчитано до конца сезона-2021/22.

𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟮! 🎉



We're delighted that @fernandinho has extended his contract at the Club! 💙



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🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) June 29, 2021

Напомним, что Фернандиньо перешел в «Манчестер Сити» из донецкого «Шахтера» в 2013 году за 40 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 350 матчей, забил 24 гола и отдал 34 результативные передачи. В составе «горожан» полузащитник четыре раза побеждал в АПЛ и становился обладателем Кубка Англии.