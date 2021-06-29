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29 июня 12:42
автор: Степан Шереметьев

Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити»

Предыдущее соглашение футболиста истекало 30 июня 2021 года.

Полузащитник Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что новое соглашение с 36-летним бразильцем рассчитано до конца сезона-2021/22.

Напомним, что Фернандиньо перешел в «Манчестер Сити» из донецкого «Шахтера» в 2013 году за 40 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 350 матчей, забил 24 гола и отдал 34 результативные передачи. В составе «горожан» полузащитник четыре раза побеждал в АПЛ и становился обладателем Кубка Англии.

источник: ФК «Манчестер Сити»
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