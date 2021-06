Полузащитник Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что новое соглашение с 36-летним бразильцем рассчитано до конца сезона-2021/22.

