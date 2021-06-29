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29 июня 12:51

«Химки» рассмотрят предложения по Лантратову

Голкипер выступает за подмосковный клуб с 2019 года.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» не будут препятствовать уходу вратаря команды Ильи Лантратова.

«Много кто интересуется Лантратовым. Конкретных предложений пока не было, но мы готовы рассмотреть. Препятствовать уходу Ильи никто не собирается, но все зависит от условий, которые клубы предложат «Химкам». На данный момент Илья игрок «Химок», - приводит слова Терюшкова Sport24.

Напомним, что голкипер перешел в «Химки» из воронежского «Факела» в 2019 году на правах свободного агента. С тех пор он провел за команду 48 матчей, в 19 из них оставив ворота «сухими». По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет два миллиона евро.

источник: Sport24.ru
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