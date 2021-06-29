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29 июня 13:03
автор: Степан Шереметьев

СМИ: «Зенит» сделал предложение главному тренеру сборной Швейцарии

Действующее соглашение специалиста рассчитано до лета 2022 года.

Петербургский «Зенит» сохраняет интерес к главному тренеру сборной Швейцарии Владимиру Петковичу. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, сине-бело-голубые сделали 57-летнему специалисту предложение. В случае положительного ответа Петковича «Зенит» готов досрочно расторгнуть контракт с Сергеем Семаком.

Отмечается, что контракт специалиста со сборной Швейцарии заканчивается летом 2022 года, а сам босниец знает русский язык.

Напомним, что вчера, 28 июня швейцарцы в 1/8 финала Евро-2020 обыграли Францию (3:3, по пенальти 5:4) и впервые за 67 лет пробились в четвертьфинал крупного турнира.

источник: Tuttomercatoweb
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