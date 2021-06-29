Фернандиньо: Решил остаться в «Ман Сити» на год, чтобы попытаться помочь команде выполнить все цел

Бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился впечатлениями от продления контракта с английским клубом до лета 2022 года.

«Чувствую, что моя работа в клубе еще не завершена. Решил остаться в «Манчестер Сити» еще на год и помочь команде выполнить цели, к которым они стремятся. На мой взгляд, мы способны на это. Команде все еще есть куда расти. И, разумеется, мне и моей семье приятно остаться в Манчестере еще на год», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Добавим, что бразилец провел за »Ман Сити» 350 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 34 результативные передачи. В составе «горожан» Фернандиньо четыре раза побеждал в чемпионате АПЛ и становился обладателем Кубка Англии.