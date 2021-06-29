Симон, Педри, Ольмо и Асенсио включены в заявку сборной Испании на Олимпаду в Токио

Тренерский штаб молодежной сборной Испании U21 огласил заявку команды на Олимпийские игры в Японии.
Примечательно, что в состав вошли Унаи Симон, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Педри, Дани Ольмо и Микель Оярсабаль, участвующее на данный момент в Евро-2020.
Вратари: Альваро Фернандес, Унаи Симон, Алехандро Домингес.
Защитники: Оскар Мингеса, Хесус Вальехо, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Оскар Жиль, Хуан Миранда.
Полузащитники: Марк Кукурелла, Джон Монкайола, Мартин Субименди, Дани Себальос, Микель Мерино, Карлос Солер, Педри.