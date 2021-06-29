«Химки» подписали контракт с защитником молодежной сборной Словении Стоиновичем

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» подписали контракт с защитником молодежной сборной Словении Душаном Стоиновичем.

«Сегодня „Химки“ подписали контракт с центральным защитником молодежной сборной Словении Душаном Стоиновичем. Контрактное соглашение рассчитано на 2 года с опцией продления на 1 год», - приводит слова Терюшкова Sport24.

Отметим, что в минувшем сезоне защитник выступал в составе словенского «Целе». В составе команды он провел 32 матча и результативными действиями не отметился.