Дмитрий Булыкин: Шведы выглядят фаворитами в матче с Украиной, но это еще ничего не значит

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 между командами Украины и Швеции.

«Шведы в двух стартовых матчах на турнире не показали остроатакующего футбола, но когда дело доходит до стадии плей-офф, то предсказать что-либо становится невозможным. Чемпионы мира вообще вылетели от швейцарцев, поэтому дать прогноз о том, какой будет игра, очень трудно. Шведы на бумаге выглядят очевидными фаворитами, но это еще ничего не значит.

Расслабленными на поле никто не выйдет. То, что Украина вышла в плей-офф с третьего места, конечно, играет ей в плюс с психологической точки зрения, но самое главное то, как сами футболисты будут чувствовать себя физически, и то, будут ли они совершать ошибки», - приводит слова Булыкина «Газета.ру».

Встреча состоится сегодня, 29 июня в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что победитель этой пары в 1/4 финала турнира сыграет с лучшим из противостояния сборных Англии и Германии.