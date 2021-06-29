Мостовой - о предложении Салиховой: Тедеско в сборной России? В эту команду не может приходить любой

Бывший футболист сборной России отреагировал на слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о кандидатуре экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско на пост тренера национальной команды.

«Какой Тедеско? Он не подойдет сборной. Это сборная страны. Это не та команда, в которую может приходить любой. Какое Тедеско имеет отношение к сборной? Я вам назову еще 20 фамилий, кто адаптирован к России. У нас что, в стране нет ни одного человека, который отдал жизнь футболу и умеет качественно работать? Почему надо брать людей из ниоткуда? В сборную Германии никогда не пригласят неизвестного специалиста из России. Почему мы тогда должны? Это сборная целой страны!» — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России на Евро-2020 в группе В заняла последнюю позицию и не смогла пробиться в плей-офф турнира.