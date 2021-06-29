Яя Туре: Получаю удовольствие от работы с Талалаевым

Бывший футболист «Барселоны» Яя Туре рассказал о первых впечатлениях от работы в штабе грозненского «Ахмата» с главным тренером Андреем Талалаевым.

«Тренеры не всегда предпочитают брать в свой штаб людей с большим именем. Этот шаг замечателен для меня. Получаю удовольствие от работы с Андреем. Думаю, открою для себя много интересного и буду развиваться как тренер. Андрей — уважаемая фигура в спорте, человек, который имеет за спиной большой опыт», - цитирует наставника «Чемпионат».

Напомним, о том, что Туре пополнил тренерский штаб «Ахмата», стало известно 14 июня.

Соглашение ивуарийца с грозненским клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.