Туре: Всю зарплату в «Ахмате» буду отдавать в благотворительный фонд

Тренер грозненского «Ахмата» Яя Туре рассказал, что будет жертвовать свою зарплату в благотворительный фонд.

«Буду отдавать всю зарплату в фонд «Дети Чечни». Я жду своего приезда в республику, хочу посмотреть город. Хочу помогать ребятишкам, хочу показать, что страсть к футболу может привести в очень далёкие места. Мне как мусульманину это очень важно, на этот раз пятничную молитву я пропускать не буду», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, о что 14 июня Туре пополнил тренерский штаб «Ахмата»