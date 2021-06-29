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29 июня 16:56
автор: Александр Поволоцкий

СМИ: Федун заявил, что подписал соглашение о выплате Газизову 300 млн рублей из-за заблуждения

Ранее бывший гендиректор красно-белых выиграл суд.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун направил в суд письмо, в котором заявил, что подписал допсоглашение по контракту с экс-гендиректором красно-белых Шамилем Газизовым, так как был введен в заблуждение.

«Дополнительное соглашение подписано мной как председателем совета директоров в связи с тем, что я был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора», – говорится в обращении, которое опубликовали «РИА Новости».

Напомним, что 11 июля Газизов выиграл суд у клуба. »Спартак» выплатил ему лишь 99,2 миллиона рублей из 399,2 млн. Газизов должен был получить эту сумму в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору.

Добавим, что Газизов покинул московский клуб в декабре прошлого года. Функционер проработал в »Спартаке» меньше полугода. Сейчас он трудится в «Уфе» на посту генерального директора.

источник: «РИА Новости»
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