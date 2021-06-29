Андрей Талалаев: Все в «Ахмате», кто не болел коронавирусом, будут вакцинированы

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, как проходит вакцинация от коронавируса в клубе из Грозного.

«Вакцинироваться, однозначно, нужно. Нам нужно было сделать это немного раньше, чтобы к чемпионату подходить уже готовыми. У нас, получается, что вторая вакцина будет после первого тура. Поэтому сейчас определим всех, у кого есть антитела. Кто переболел, тем нет необходимости делать, а все остальные, штаб и персонал, все сделаем. Мы сделаем здесь, а иностранцам даем возможность, кто хочет, могут привиться у себя дома, потому что это добровольное дело», - приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее о поставленной цели привить от коронавируса весь основной состав команды сообщал другой клуб российской премьер-лиги казанский «Рубин».