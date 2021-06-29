Шкурин может продолжить карьеру в чемпионате Израиля

Белорусский форвард московского ЦСКА Илья Шкурин может продолжить карьеру в Израиле.

Как сообщает издание One, 21-летним нападающим интересуется тель-авивский «Хапоэль». Клуб рассматривает возможность выкупа Шкурина в текущее трансферное окно.

В сезоне-2020/2021 Шкурин провёл за армейцев 14 матчей, в которых отличился три раза. Контракт белорусского игрока рассчитан до лета 2024 года.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4389747-napadayuschij-cska-shkurin-mozhet-prodolzhit-kareru-v-izraile.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste

В минувшем сезоне белорус провел за ЦСКА 14 игр, в которых забил три мяча.

Добавим, что контракт Шкурина с армейцами рассчитан до лета 2024 года.